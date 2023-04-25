«Азот» поддержал городской конкурс донаучных открытий среди детских садов

Фото: Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»поддержал городской конкурс донаучных открытий «Открывашки» в рамках проекта «Навигатор наставничества». Организаторами конкурса стали Управление образования города Березники, центр сопровождения, обеспечения и развития образования и детский сад №66.

В этом году на конкурс поступила 31 заявка из 25 дошкольных учреждений города Березники. В номинации «Эврика» ребята должны были приготовить визитку команды, провести и объяснить опыт, собрать тетрис на время и ответить на вопрос, связанный с деятельностью филиала «Азот». Во второй номинации — «Опыты на кухне» — необходимо было записать на видео мини-исследование: провести опыт всей семьей, используя пищевые продукты.

В итоге в номинации «Эврика» лучшими стали команды детских садов №66, 24, 67. В номинации «Опыты на кухне» дипломы 2 степени — у команд детских садов №86 (семья Есении Гороховой), № 24 (семья Марьяны Андреевой), №17 (семья Луки Мисюрева). Дипломы 1 степени – детский сад №3 (семья Алексея Скачкова), №77 (семья Ивана Югова), №88 (семья Софьи Манака)

Все победители, призеры и участники были награждены дипломами и призами от филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим».

- В начале любого дела находится инициатива, какой-то импульс, - отметил Алексей Ельцов, заместитель начальника управления образования администрации Березников. - Очень рад, что этот конкурс поддержал филиал «Азот». Вы видите, что из этого получилось — все больше и больше детей и родителей вовлекается в исследовательскую деятельность, в науку. Когда открываешь книжку или проводишь опыты, когда сам что-то делаешь — это всегда здорово!

- Сейчас, в век технологий, важно дать дополнительные возможности для развития наших детей, - считает Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и коммуникациям. - Чем раньше они познакомятся с научной и исследовательской деятельностью, тем больше будет у них возможностей для того, чтобы понять, насколько это увлекательно. «Азот» - высокотехнологичное предприятие и для нас важно формировать развивающую среду.