Депутата Пермской гордумы Сергея Захарова лишили полномочий

Фото: rop59.ru
В Пермской городской думе утвердили решение о досрочном прекращении полномочий депутата Сергея Захарова. Его одобрили все 26 присутствующих парламентариев.
Ранее Сергей Захаров объявил о досрочном сложении полномочий в своих соцсетях. Причина — «несогласие с сегодняшней политикой». Напомним, что он живет в Германии с ноября прошлого года. В том же месяце его исключили из фракции «Единой России».
В Пермскую гордуму Сергей Захаров был избран в 2016 году, а затем в 2021 году — по одномандатному округу №5. Это Индустриальный район.
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