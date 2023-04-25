В Пермском крае сотрудники МЧС начали применять беспилотники

Фото: МЧС по Пермскому краю

Наступление теплой погоды привело к массовому выезду за город тысяч горожан. Одни едут на природу отдохнуть и пожарить шашлыки, для других начался садово-огородный сезон. Работы на дачном или садовом участке очень часто сопровождаются сжиганием мусора, накопившегося за долгие осенне-зимние месяцы.

В прошедшие выходные сотрудники краевого МЧС провели на территории Пермского округа масштабный профилактический обход мест проживания граждан, а также инструктажи о соблюдении требований пожарной безопасности.

Кроме того, в целях предупреждения распространения пожаров МЧС с помощью беспилотных летательных аппаратов провело облет территории Пермского округа для выявления мест сжигания мусора. Беспилотники помогли выявить несколько таких случаев. С нарушителями, осуществлявших сжигание мусора, специалисты краевого ведомства провели разъяснительные беседы. В отношении тех, кто допустил нарушения требований пожарной безопасности были составлены административные материалы.

Как рассказали в МЧС по Пермскому краю, 22 и 23 апреля на территории региона произошло 80 пожаров. В эти дни горели не только жилые и приусадебные постройки, но и ландшафтные пространства. Очаги загораний часто возникали из-за сжигания мусора и сухой растительности.

Напомним, использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованном месте, которое должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) или в емкости, выполненной из негорючих материалов. Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра.

За нарушение требований пожарной безопасности гражданам грозит административная ответственность от 5 000 до 15 000 рублей, а в условиях особого противопожарного режима — от 10 000 до 20 000 рублей. За подобные нарушения в лесах размер штрафа увеличивается м составляет от 15 000 до 30 000 рублей. Штрафы на юридических лиц доходят до 800 тысяч рублей.

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщать по телефонам: «01» (со стационарного телефона), «101» и «112» (с мобильного телефона).

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