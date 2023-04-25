В Перми с 29 апреля из-за ремонта ограничат движение по Коммунальному мосту

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми стартует текущий ремонт Коммунального моста. Работы начнутся уже в субботу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе администрации города.

В связи с этим, на мосту временно ограничат движение транспорта. Оно будет осуществляться по двум полосам, по одной в каждую сторону. Работы планируется завершить до 1 июля.

Планируется отремонтировать проезжую часть моста на участке от улицы Окулова до Борцов Революции, а также пешеходное ограждение, ливнеприемники и колодцы. Чтобы сократить сроки ремонта, дорожники будут работать круглосуточно. Всего на объекте будет задействовано три бригады.

Автомобилистам необходимо заранее выбирать маршрут следования.

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