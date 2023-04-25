В Перми 29 апреля из-за эстафеты изменится движение автобусов №50 и №54

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 29 апреля, в Перми будет временно прекращено движение по улице Подлесной на участке между улицами Куфонина и Зои Космодемьянской. Там состоится 79-я легкоатлетическая эстафета «Дзержинец». Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

В связи с этим на несколько часов изменится схема движения общественного транспорта. С 11.00 до 15.00 часов автобус №50 будет курсировать без заезда на остановки «Улица Куфонина» и «Госпиталь ветеранов ВОВ». Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Улица Куфонина» на разворотном кольце.

Автобусный маршрут №54 поедет по Парковому проспекту вместо улицы Подлесной. Пассажирам рекомендуется быть более внимательными.

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