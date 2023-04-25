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НовостиОбщество25 апреля 2023 7:10

Ремонт трещин на взлетной полосе аэропорта Перми обойдется в 10 млн рублей

Работы планируется выполнить до 31 сентября
Екатерина Оборина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Международный аэропорт Перми ищет подрядчика для ремонта взлетной полосы аэродрома Большое Савино. Максимальная стоимость работ составляет 9,98 млн рублей. Информация размещена на портале Госзакупок.

Согласно условиям технического задания, победителю аукциона предстоит выполнить текущий ремонт раскрывающихся трещин на искусственной взлетно-посадочной полосе аэродрома. Работы будут проходить без прекращения полетов, в «окна» между рейсами. Завершить ремонт планируется до 31 сентября 2023 года.

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