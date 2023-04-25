Модульные причалы в Закамске и Краснокамске установят к августу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае ведется поиск поставщика модульных причалов для приема маломерных и круизных пассажирских судов. Информация об этом появилась на портале Госзакупок.

Как указано в техническом задании, конструкция причала состоит из понтонов и берегового трапа. Помимо поставки, подрядчик должен будет смонтировать и установить их в акватории.

Модульные причалы появятся в Закамске и Краснокамске. На приобретение и установку каждого выделено по 17,4 млн рублей. Работы планируется выполнить до 30 июля 2023 года.

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