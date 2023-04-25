12 июня проезд в общественном транспорте Перми планируется сделать бесплатным

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чтобы пермяки 12 июня смогли свободно побывать на разных праздничных мероприятиях, проезд в общественном транспорте Перми в этот день могут сделать бесплатным. Об этом Алексей Дёмкин заявил на заседании городской думы.

Также сейчас городские власти решают вопросс о продлении времени работы транспорта 12 июня, особенно автобусных маршрутов, соединяющих центр Перми с отдаленными районами.

Напомним, 12 июня в честь 300-летия Перми планируется большое количество праздничных мероприятий, включая фейерверк, который запустят над Камой в 23.30.

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