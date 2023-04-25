Сбивший насмерть женщину и ее собаку житель Соликамска получил тюремный срок

Фото: Архив КП-Пермь

Эта трагедия в Соликамске произошла в октябре прошлого года. На днях суд объявил приговор 24-летнему местному жителю.

Фигурант уголовного дела в ту роковую ночь весело проводил время в одном из клубов города. После его закрытия, около 6 часов утра, он решил развести своих товарищей по домам. В один из моментов на ул. Северной в месте нерегулируемого пешеходного перехода «Рено Сандеро» сотрясли два сильных удара. Выйдя из автомобиля, компания увидела лежащую на дороге женщину, а недалеко от нее − большую собаку. На тот момент они уже не подавали признаков жизни. Как потом удалось выяснить, собака принадлежала 58-летней женщине, в то утро она вывела ее на прогулку.

Перед прибытием сотрудников водитель автомобиля вместе с приятелем попытался снять тонировочную пленку с лобового стекла. На момент аварии сидевший за рулем автомобиля мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе освидетельствования у него выявили наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в размере 0,86 мг/л.

По информации ГУ МВД по Пермскому краю, суд приговорил жителя Соликамска к 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запретили ближайшие 2 года и 6 месяцев управлять транспортными средствами.

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