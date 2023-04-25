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НовостиОбщество25 апреля 2023 5:23

В Чайковском бывшую главу сельского поселения осудят за растрату

Она оформила на свою мать муниципальную квартиру
Екатерина Оборина

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В Чайковском бывшую главу сельского поселения обвиняют в растрате муниципальной собственности. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемая, используя служебное положение, оформила на свою мать право собственности на однокомнатную квартиру. Ущерб, причиненный муниципальному образованию, превысил 590 тысяч рублей.

В отношении чиновницы возбудили уголовное дело. Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. За указанные деяния ей грозит до 6 лет лишения свободы.

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