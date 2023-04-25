Возглавить Пермский пороховой завод может Леонид Козлов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Генеральный директор ФКП «Пермский пороховой завод» Сергей Ляшенко может покинуть занимаемую должность к концу весны. Он планирует перейти на другую работу. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

По информации издания, его преемником может стать Леонид Козлов. В настоящее время он работает первым заместителем гендиректора ППЗ, а ранее он был главным инженером завода.

Напомним, ФКП «Пермский пороховой завод» - одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса. Завод выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам противовоздушной обороны, заряды двигателей и стартово-разгонные системы для ракет.

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