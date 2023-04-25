В Перми открыли крупнейшее в стране производство зарядных станций для электромобилей

Фото: permkrai.ru

В Перми крупнейшая отечественная «Корпорация ПСС» по изготовлению оборудования для зарядки электромобилей открыла новый завод «МИРА».

В заводских цехах будет осуществляться полный производственный цикл от изготовления электронных комплектующих, установки микроэлементов на платы до окончательной сборки зарядных станций и их тестирования.

Комплект плат для электрозаправки мощностью 150 кВт будет выходить с конвейера пермской компании каждые 10 минут. Увеличение собираемых за смену электрозарядных станций позволит в самое ближайшее время обеспечить рынки России и СНГ отечественными электрозарядных станциями и комплектующими для них.

Как пояснили в правительстве Пермского края, на территории региона планируется установить 66 быстрых электрозарядных станций мощностью не менее 149 кВт.

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