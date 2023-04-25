Водителей Пермского края предупреждают о миграции лосей

Фото: сайт Министерства природных ресурсов Пермского края

Водителей Пермского края предупреждают о начале сезонной миграции лосей. Сейчас животные с большей вероятностью могут выбежать на дорогу и стать участниками ДТП. Об этом сообщили в краевом Министерстве природных ресурсов.

Наибольшую активность лоси проявляют в часы рассвета. А также с начала заката, когда заметить животное на дороге особенно трудно. Ограждения на трассах не являются для лосей препятствием – он может его обойти или перепрыгнуть.

Чаще всего аварии с участием диких животных происходят на трассах Пермь-Березники в Добрянском округе, Пермь-Екатеринбург в Кунгурском и Суксунском округах, Кукуштан-Чайковский в Пермском и Осинском округах, Кострома-Шарья-Киров-Пермь в Сивинском округе, Голдыри-Орда-Октябрьский, а также на автодорогах М7 подъезд к Перми в Очерском округе и М7-Волга в Нытвенском округе.

Водителям рекомендуют быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим, особенно в местах действия предупреждающего знака «Дикие животные».

По данным ведомства, с начала 2023 года на территории Прикамье уже произошло 21 ДТП с участием диких животных.

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