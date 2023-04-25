Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 25 апреля 2023 года к 08:00 пробки в 6-7 баллов фиксируется на ш. Космонавтов от Западного обхода до развязки с ул. Промышленной. Здесь произошло сразу три ДТП.

Есть затруднения в движении на перекрестке улиц Леонова и Свиязева, ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной.

Стоит в 9-балльной пробке транспорт на ул. Стахановской перед ш. Космонавтов.

Традиционные затруднения в движении в 6-8 баллов есть при выезде из микрорайонов Вышка-1 и Вышка-2 в сторону центра города на улицах Соликамской, Гашкова, Мостовой. В Мотовилихе медленно движется транспорт также в микрорайоне Ива на ул. Грибоедова от ул. Лесной до ул. Уинской, ул. Лифанова от ул. Обросова до ул. Свердлова.

На ул. Чкалова есть заторы сразу на двух участках в месте пересечения с ул. Куйбышева и ул. Героев Хасана.

В центре города есть затруднения на ул. Островского и ул. Попова - от ул. Екатерининской до ул. Пушкина.

Пробка формируется на ул. Якутской перед кольцом Соснового бора.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 25 апреля 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Видимость на дорогах города отличная – 30 км. Температура воздуха в этот час около +10 градуса, ясно. Хорошего вам утра и безопасных дорог!

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