На шести метеостанциях Пермского края отмечены температурные рекорды

Этот март запомниться удивительно теплой погодой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае 24 апреля погода «дала жару», аномальное тепло было отмечено во многих районах. Синоптики говорят, что как минимум на шести метеостанциях Пермского края температура воздуха превысила +20 .

По данным специалистов ПГНИУ, температурные максимумы отмечены в Чернушке +22,0 , Чайковском +22,0 , Осе +21,7 , Ножовке +21,1 , Оханске +20,1 , Кунгуре +20,0 .

В Перми максимум +18,3 , а на севере края в Чердыни всего +9,3 . Завтра самая теплая воздушная масса распространится на северные районы, и здесь также возможно достижение отметки +20

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