В Перми спасли котика, который загнал себя в ловушку от испуга

Котик от испуга просочился в щель в стене, потом пришлось вызывать спасателей. Фото: Виталий Юрьев.

Если у вас дома живет котик и вы планируете включить пылесос, знайте, что это может закончиться вызовом спасателей. Именно такой случай произошел в Перми.

Хозяин квартиры решил навести дома уборку и включил пылесос, а его молодой котик Куня раньше не слышал звука этого «шайтана». Так испугался, что шмыгнул в ванную. Там просочился в маленькое отверстие в стене, где расположены трубы и замер. Пылесос хозяин давно убрал, а Куня выходить из укромного местечка не собирался.

Что только не делал, как только не зазывал хозяин котика, тщетно. Животное обратно выходить не хотело. Пришлось вызывать спасателей, но и к ним мурлыка не вышел, пришлось долбить стену. Несколько ударов молотком по плитке, Куня освобожден из западни.

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