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НовостиОбщество24 апреля 2023 15:40

В Перми судебный пристав незаконно сорвал отдых семье

Воспользоваться путевкой в Турцию не получилось
Анна Маркова
Отдых был отменен из-за ошибки.

Отдых был отменен из-за ошибки.

Фото: Сергей ЕФИМОВ

Перми мужчина обратился в суд после того, как судебный пристав ограничил ему выезд заграницу, и турист не смог воспользоваться путевкой. Подробности сообщает суд Индустриального района.

В 2021 году мужчина купил в турфирме путевку в Турцию на четверых человек за 145 000 рублей. Во время прохождения паспортного контроля его не пустили заграницу, так как было наложено временное ограничение на выезд. В результате отдохнуть он не смог, но как оказалось ограничение было незаконным.

- Суд принял решение взыскать за счет казны Российской Федерации 33 833 рублей и компенсацию морального вреда – 7 000 рублей и расходы по оплате госпошлины, - рассказали в суде.

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