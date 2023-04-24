В Перми мужчину судят за изнасилование школьницы

Мужчине грозит серьезный тюремный срок за изнасилование несовершеннолетней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми 27-летнего мужчину обвиняют в изнасиловании 15-летней девушки. Об этом рассказали в СКР по Пермскому краю.

Известно, что познакомились они в интернете. Вечером 3 декабря 2022 года мужчина пригласил новую знакомую к себе в гости. Школьница пришла к нему в квартиру, вместе они выпивали. В итоге встреча закончилась изнасилованием.

Мужчину задержали, возбудили уголовное дело по статье «изнасилование несовершеннолетней». В ближайшее время оно будет рассмотрено судом. Мужчине грозит длительный тюремный срок.

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