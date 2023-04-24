Прокуратура оспаривает решение о концессии на строительство Пермского онкоцентра

Фото: Telegram-канал Дмитрия Махонина

Прокуратура Пермского края подала апелляционную жалобу на решение краевого арбитражного суда по делу о строительстве онкодиспансера. Жалоба поступила в Семнадцатый апелляционный арбитражный суд 20 апреля. Об этом сообщает Business class.

Ранее суд отказал надзорному органу в требовании признать недействительным концессионное соглашение на строительство онкоцентра в Камской долине. Также были отменены обеспечительные меры, запрещающие инженерные изыскания, проектирование и строительство онкологического центра. Концессионное соглашение в июне прошлого года заключили минэкономразвития и ООО «Клиника инновационных исследований».

Напомним, онкодиспансер в Перми планируется возвести в Камской долине по улице Маршала Жукова, 46. В семиэтажном здании появятся хирургический стационар на 360 коек, операционный блок с отделением реанимации и интенсивной терапии, химиотерапевтический гематологический центр с круглосуточным стационаром на 120 коек и дневным на 80 коек, а также радиологический стационар.

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