МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Прикамье с 25 по 27 апреля

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Местами по югу Пермского края с 25 по 27 апреля ожидается высокая пожарная опасность – 4 класс горимости. Об этом предупреждают в региональном управлении МЧС.

Спасатели напоминают, что человеческий фактор является одним из распространенных причин возникновения природных пожаров. Жителей Прикамья просят соблюдать правила пожарной безопасности. Необходимо быть предельно аккуратными при разведении костров, топки печей в банях, а также разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

В случае, если вы станете очевидцем возгорания в лесу, нужно принять меры, чтобы остановить его, и в то же время отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт за помощью. О природных пожарах можно сообщать по телефону в любое время суток: 8-800-100-94-00.

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