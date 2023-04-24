В Перми спасатели сняли с дерева застрявшего ребенка

Фото: МКУ «Пермская городская служба спасения» / ВКонтакте

В Перми спасатели спасли застрявшего на дереве мальчика. Случай произошел днем в субботу, 22 апреля этого года. Подробности рассказали в Пермской городской службе спасения.

На пульт оперативного дежурного поступил вызов о ребенке, который застрял на дереве. В тот время, пока родители отвлеклись, мальчик успел забраться на высоту шесть метров. Самостоятельно спуститься он не смог. Прибывшие на место спасатели с помощью высотного снаряжения сняли ребенка с дерева.

Всего за минувшую неделю, с 17 по 23 апреля, группы оперативного реагирования городской службы спасения выезжали 47 раз. Во время выездов было спасено 18 человек, среди которых один ребенок.

Спасатели рекомендуют пермякам провести беседу с детьми любого возраста о безопасном поведении на прогулках.

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