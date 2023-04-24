В День города в Перми группа Filatov & Karas выступит за 1,7 млн рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Стало известно, кто еще выступит в Перми в День города 12 июня. Это группа Filatov & Karas.

Коллектив известен своими композициями в стиле дип-хаус, а также ремиксами, чаще всего написанными в жанре кавер — новое исполнение существующей песни.

На портале Госзакупок размещена информация о том, сколько стоит выступление музыкальной группы. За сорок минут исполнители получат 1,7 млн рублей.

Ранее мы рассказывали, кто из артистов приедет в День города, а также в какую сумму оценены из выступления. Среди других Zivert, DJ Smash, Татьяна Овсиенко, группа «Иванушки International», Ваня Дмитриенко, Денис Клявер и Александр Айвазов.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65