В День города в Перми группа Filatov & Karas выступит за 1,7 млн рублей

Фото: Даниил ОПАРИН
Стало известно, кто еще выступит в Перми в День города 12 июня. Это группа Filatov & Karas.
Коллектив известен своими композициями в стиле дип-хаус, а также ремиксами, чаще всего написанными в жанре кавер — новое исполнение существующей песни.
На портале Госзакупок размещена информация о том, сколько стоит выступление музыкальной группы. За сорок минут исполнители получат 1,7 млн рублей.
Ранее мы рассказывали, кто из артистов приедет в День города, а также в какую сумму оценены из выступления. Среди других Zivert, DJ Smash, Татьяна Овсиенко, группа «Иванушки International», Ваня Дмитриенко, Денис Клявер и Александр Айвазов.
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