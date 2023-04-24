«Т Плюс» готова приступать к летней ремонтной кампании в Лысьве

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лысьвенские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» готовятся к старту ремонтной кампании по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов. Сразу после завершения отопительного сезона энергетики начнут профилактику 134 километров тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения Лысьвы. Это необходимо для надежного теплоснабжения горожан следующей зимой.

В планах провести плановое ежегодное техническое обслуживание пяти новых блочно-модульных котельных (БМК), уже возведенных в Лысьве. Также будет возведено 10 новых БМК и реконструировано две действующие котельные. Общая мощность новых теплосетевых объектов составит 150 МВт. В 2023 году в городе планируется переложить 6 километров тепловых сетей.

Еще один важный фактор – подготовка жилого фонда. Управдомы в зоне своей ответственности обязаны провести настройку внутридомовых коммуникаций с установкой регулировочных внутридомовых устройств. Это необходимо для снижения завышенного теплопотребления и равномерного распределения теплоносителя на все элементы лысьвенской системы теплоснабжения.

С началом межсезонной подготовки теплосетевой инфраструктуры Лысьвы к следующей зиме горожанам необходимо соблюдать повышенную осторожность вблизи мест ремонтов. О незакрытых или поврежденных люках тепловых камер и колодцев, сильном парении из них, выходе воды на поверхность, проседании грунта либо обрушении дорожного покрытия необходимо сообщать в Тепловую справочную службу по тел. 8 (342) 259-39-98 или диспетчеру Лысьвенских тепловых сетей по тел. 3-09-00.

Напомним, летом 2022 года Пермский филиал «Т Плюс» заключил концессионное соглашение с администрацией Лысьвенского городского округа, МУП «Теплоэнергоремонт» г. Лысьва и Правительством Пермского края. За 15 лет компания направит 1,6 млрд рублей в развитие системы теплоснабжения города.

В результате обновления лысьвенской системы теплоснабжения сократятся тепловые потери, оптимизируются тепловые и гидравлические режимы тепломагистралей и появится возможность для повышения энергоэффективности внутридомовых тепловых установок. Это напрямую повлияет на стабильность и бесперебойность подачи тепла горожанам.