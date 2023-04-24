В Пермском крае «Ростелеком» подключил 2 тысячи камер к интеллектуальной платформе видеонаблюдения

Фото: ПАО "Ростелеком".

Почти 2 тысячи камер в Прикамье подключил «Ростелеком» к интеллектуальной платформе видеонаблюдения. Сделано это было по заказу краевого министерства информационного развития и связи.

Теперь система сможет, например, осуществлять поиск и определение лиц по фото – она оснащена функционалом биометрической видеоаналитики. Она поможет фиксировать противоправные действия на остановках и в подъездах многоквартирных домов, а также пробки на дорогах и ДТП.

- Сейчас мы тестируем видеоаналитику в строительной сфере: запустили мониторинг соблюдения техники безопасности, - отметил министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских. - В планах – подключить контроль за соблюдением сроков и процессов строительства зданий. К 2024 году количество камер увеличится до 3,5 тысяч.

- В будущем такое оборудование позволит распознавать оружие в руках человека, контролировать благоустройство и озеленение, вывоз мусора, уборку снега и другие хозяйственные процессы современного мегаполиса, - объяснил директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Петр Козловский. - Сегодня в Перми к интеллектуальной платформе видеонаблюдения мы подключили 969 камер. Остальные устройства работают в 32 городах и селах Пермского края.