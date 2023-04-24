Должность замминистра тарифного регулирования Прикамья занял Сергей Россихин

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заместителем главы Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края назначен Сергей Россихин. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Известно, что ранее Сергей Россихин работал в филиале «МРСК Урала» — «Пермэнерго», где был начальником отдела тарифообразования.

С 24 апреля замминистра Елена Денисова завершает работу в ведомстве, где курировала правового обеспечения ведомства. Она покинула пост по собственному желанию.

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