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НовостиОбщество24 апреля 2023 8:20

В Перми на время Радоницы изменится работа автобусов

Появятся дополнительные остановки возле кладбищ и запустят автобус №46
Екатерина Оборина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми во время религиозного праздника Радоница, 25 апреля, изменится работа некоторых автобусов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

В этот день с 9.00 до 19.00 часов появится дополнительная остановка возле Южного кладбища на Южной дамбе. Здесь будут останавливаться автобусы маршрутов №1, 5, 8, 14, 25, 33, 61 и 75.

Кроме того, во вторник, 25 апреля, запустят автобусный маршрут №46. Он будет курсировать от Театра-Театра до Северного кладбища.

Пассажирам рекомендуется быть внимательнее. Актуальное расписание, а также маршруты следования и движение городского общественного транспорта можно посмотреть в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс».

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