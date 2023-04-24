В Прикамье рассматривается вопрос введения туристического сбора

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае рассматривается возможность введения на территории региона туристического сбора. Такую меру поддержки отрасли министр по туризму Прикамья Юлия Ветошкина обсудила с участниками круглого стола «Стратегия развития и меры поддержки предпринимательства в сфере туризма».

По ее словам, введение туристического сбора может стать одним из механизмов развития муниципалитетов региона с высоким туристским потенциалом. Предполагается, что первой площадкой, где будет действовать туристический сбор, станет Суксунский городской округ.

Отмечается, что туристический сбор в Прикамье будет работать по аналогии курортного сбора. На собранные деньги планируется благоустроить территории, а также провести работы по сохранению и восстановлению исторических зданий и формировать единое туристическое пространство.

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