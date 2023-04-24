Сбербанк проводит в Пермском крае «Весенний Кубок Чистоты»

С 22 по 30 апреля жители Ижевска, Перми, Соликамска, Нытвы, Краснокамска и других городов смогут принять участие во всероссийской акции Чистых Игр. Генеральным партнером акции выступает Сбер.

Сбор мусора будет проходить в парках, скверах и других зеленых зонах в формате командного соревнования. Такой подход позволяет собрать в 10 раз больше мусора, чем на обычных субботниках. Лучшим командам вручают призы. Дополнительные баллы для победы можно получить, если использовать практики раздельного сбора мусора. Также оценивается количество собранного мусора и результаты в дополнительных конкурсах.

В играх принимают участие сотни волонтеров Сбера, генерального партнера Весеннего кубка, а также команды других партнеров турнира. В завершение акции определится команда-победитель на основе общероссийского рейтинга чемпионата. Кроме того, пройдет конкурс «ЭкоФотоЗона» среди организаторов игр со всей России. Они предложат варианты, как можно заменить одноразовые баннеры и таким образом снизить собственное воздействие на окружающую среду. Лучшие идеи экологичных фотозон реализуют на Осеннем кубке чистоты.

«Сбер активно участвует в мероприятиях, направленных на популяризацию эко-повестки, выделяя на это значительные ресурсы», — отметил Петр Колтыпин, вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.