В Перми на набережной Камы откроют павильон для регистрации браков

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В год 300-летнего юбилея Перми городское управление ЗАГС запускает новый проект по регистрации браков на выездных площадках. Теперь совершить волнующий обряд бракосочетания пермские пары смогут во Дворце молодежи или на набережной Камы.

Так, в День России и в День города, 12 июня, после масштабной реконструкции откроет свои двери Дворец молодежи и прилегающий сквер Олега Новоселова. Здесь будет зарегистрировано 12 пар.

Чтобы обменяться кольцами на этой площадке пермякам необходимо обратиться в Дзержинский отдел ЗАГС на улице Ленина, 98. Подать заявление нужно успеть до 11 мая.

8 июля, в День семьи, любви и верности, торжественные церемонии браков будут проводиться на набережной Камы. Для этого здесь откроют празднично украшенный павильон с панорамным остеклением.

Чтобы зарегистрировать брак на данной территории, молодоженам следует подать заявление в Мотовилихинский отдел ЗАГС на улице Уральской, 111 до 7 июня.

Кроме того, заключить брак 8 июля можно будет в Свердловском, Орджоникидзевском и Ленинском отделах ЗАГС. Более подробную информацию можно получить по телефону: (342) 210-12-28.

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