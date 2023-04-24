Фото: ЖФК "Звезда-2005" Пермь

В чемпионате России по футболу среди женщин 2023 пермская «Звезда-2005» на чужом поле с минимальным счетом победила «Рязань-ВДВ»: за пять минут до окончания встречи отличилась Кристина Тиховодова.

«Результатом прошедшего матча довольны. Нам больше удался первый тайм, во втором получилось продавить оборону соперника и забить победный мяч», - поделилась краткими итогами состоявшегося в Рязани поединка главный тренер ЖФК «Звезда-2005» Елена Суслова.

В рамках седьмого тура чемпионата России «звездочки» 29 апреля сыграют на поле соперника с лидером розыгрыша – московским ЦСКА. (0+) Пермские футболистки сейчас делят четвертое-пятое места с ЖФК «Ростов».

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