Потерявший память житель Прикамья дошел пешком до Кирова

Фото: Минсоцразвития Кировской области

В марте 54-летнего Павлова Андрея Аркадьевича объявили в розыск. Мужчину удалось найти в Кирове. Подробнее о случившемся рассказали в Минсоцразвития Кировской области и социальном центре по оказанию помощи лицам МОМЖиЗ.

На днях мужчина попал в Центр кардиологии и неврологии Кирова из отдела полиции. Документов у него не было. Выяснилось, что мужчина зарегистрирован в Усьвинском районе Пермского края, живет в поселке Пожва. Там у него есть родственники.

Документы Андрей Аркадьевич оставил в Центре социальной адаптации Перми, где проходил медико-социальную экспертизу для назначения группы инвалидности. После инсульта он страдает внезапной потерей памяти и ориентации. Он рассказал, что сам не помнит, как оказался в Кирове.

Кировские специалисты помогли Андрею Аркадьевичу уехать домой. Они сопроводили мужчину на ЖД вокзал, разместили в вагоне и договорились с пермскими коллегами о встрече его с поезда.

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