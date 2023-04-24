В Пермском крае на прошлой неделе в ДТП погибли два человека

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За неделю с 17 по 23 апреля на территории Пермского края произошло 265 ДТП. В авариях двое погибли. Еще 40 человек получили различные травмы, в том числе 8 несовершеннолетних до 16 лет. Такие данные приводит краевая Госавтоинспекция.

Также за прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили на дорогах Прикамья 46 888 нарушений правил дорожного движения. Из них 634 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, 237 водителей нарушили правила перевозки детей и 246 привлечены за выезд на встречную полосу.

Автоинспекторы задержали 162 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения. Еще 217 человек управляли транспортным средством без водительского удостоверения. Кроме того, за неделю правила дорожного движения нарушили 99 водителей автобусов и 678 пешеходов.