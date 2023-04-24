Фото: ФК «Амкар Пермь»

«Амкар Пермь» завершает выступление в рамках первого этапа чемпионата Второй лиги сезона 2022-2023. В поселке Вурнары «красно-черные» победили местный «Химик-Август» со счетом 1:0 (1:0). Победный мяч у пермяков после подачи углового удара забил Алексей Губочкин в середине первого тайма.

Как отметил после матча главный тренер ФК «Амкар Пермь» Иван Черенчиков, все очень рады одержанной победе, игрокам удалось контролировать мяч на всем протяжении матча.

Впереди «красно-черных» ждет заключительная игра в рамках первого этапа розыгрыша. На своем поле 29 апреля «Амкар» будет принимать ФК «Тюмень» - лидера группы 4. (0+) Соперников в турнирной таблице сейчас разделяют четыре очка.

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