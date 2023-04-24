На этой неделе в Прикамье потеплеет до +23 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Предстоящая неделя будет очень теплой, почти летней. Об этом рассказали синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

Аномальная жара сохранится до среды. Потом прийдет небольшое похолодание. Также ожидаются дожди.

В понедельник, 24 апреля, температура в течение дня поднимется до +19 градусов. Местами пройдет небольшой дождь. Порывы ветра до 13 м/с. Во вторник малооблачная погода, без осадков. Столбики термометров достигнут отметки в +23 градуса. Ветер еще сильнее — до 17 м/с.

В среду, 26 апреля, переменная облачность, местами дождь. Ночью +3…+8 градусов, днем +14…+19. В четверг к дождю может присоединиться гроза. Ночью +4…+9, днем +12…+17. Порывы ветра до 16 м/с. В пятницу малооблачная погода, без осадков. Днем воздух прогреется только до +13. Ветер до 12 м/с.

По предварительным прогнозам, в выходные потеплеет до +15. Местами возможен дождь.

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