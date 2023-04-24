В ночь на 24 апреля в Пермском крае вновь заметили северное сияние

Фото: Подслушано Пермь
Жители Пермского края 24 апреля заметили на ночном небе северное сияние. Они поделились фотографиями в соцсетях.
Фото: Подслушано Пермь/Александр Светлаков
Необычное природное явление увидели в Перми, Голованово, Чердыни, Гайве и других населенных пунктах.
Фото: Подслушано Пермь/Наталья Соколова (Голованово)
Фото: Подслушано Пермь/Наталья Соколова (Голованово)
Фото: Подслушано Пермь/Наталья Соколова (Голованово)
«Было красиво, своими глазами видел», — пишут одни, «Опять все проспала», — пишут другие. Также в комментариях жители региона стали активно делиться сделанными минувшей ночью снимками.
Фото: Подслушано Пермь/Ксения Вилесова (Чердынь)
Фото: Подслушано Пермь/Ксения Вилесова (Чердынь)
В прошлый раз северное сияние заметили месяц назад. Причиной его появления становятся магнитные бури.
Фото: Подслушано Пермь/Мария Зорина (Гайва)
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65