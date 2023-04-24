Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 апреля 2023 4:01

В ночь на 24 апреля в Пермском крае вновь заметили северное сияние

Окрашенное в необычные цвета небо увидели в разных населенных пунктах
Лела Минадзе
Фото: Подслушано Пермь

Фото: Подслушано Пермь

Жители Пермского края 24 апреля заметили на ночном небе северное сияние. Они поделились фотографиями в соцсетях.

Фото: Подслушано Пермь/Александр Светлаков

Фото: Подслушано Пермь/Александр Светлаков

Необычное природное явление увидели в Перми, Голованово, Чердыни, Гайве и других населенных пунктах.

Фото: Подслушано Пермь/Наталья Соколова (Голованово)

Фото: Подслушано Пермь/Наталья Соколова (Голованово)

Фото: Подслушано Пермь/Наталья Соколова (Голованово)

Фото: Подслушано Пермь/Наталья Соколова (Голованово)

Фото: Подслушано Пермь/Наталья Соколова (Голованово)

Фото: Подслушано Пермь/Наталья Соколова (Голованово)

«Было красиво, своими глазами видел», — пишут одни, «Опять все проспала», — пишут другие. Также в комментариях жители региона стали активно делиться сделанными минувшей ночью снимками.

Фото: Подслушано Пермь/Ксения Вилесова (Чердынь)

Фото: Подслушано Пермь/Ксения Вилесова (Чердынь)

Фото: Подслушано Пермь/Ксения Вилесова (Чердынь)

Фото: Подслушано Пермь/Ксения Вилесова (Чердынь)

В прошлый раз северное сияние заметили месяц назад. Причиной его появления становятся магнитные бури.

Фото: Подслушано Пермь/Мария Зорина (Гайва)

Фото: Подслушано Пермь/Мария Зорина (Гайва)

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65