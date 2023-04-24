В ночь на 24 апреля в Пермском крае вновь заметили северное сияние

Фото: Подслушано Пермь

Жители Пермского края 24 апреля заметили на ночном небе северное сияние. Они поделились фотографиями в соцсетях.

Фото: Подслушано Пермь/Александр Светлаков

Необычное природное явление увидели в Перми, Голованово, Чердыни, Гайве и других населенных пунктах.

Фото: Подслушано Пермь/Наталья Соколова (Голованово)

Фото: Подслушано Пермь/Наталья Соколова (Голованово)

Фото: Подслушано Пермь/Наталья Соколова (Голованово)

«Было красиво, своими глазами видел», — пишут одни, «Опять все проспала», — пишут другие. Также в комментариях жители региона стали активно делиться сделанными минувшей ночью снимками.

Фото: Подслушано Пермь/Ксения Вилесова (Чердынь)

Фото: Подслушано Пермь/Ксения Вилесова (Чердынь)

В прошлый раз северное сияние заметили месяц назад. Причиной его появления становятся магнитные бури.

Фото: Подслушано Пермь/Мария Зорина (Гайва)

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