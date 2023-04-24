Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 24 апреля 2023 года к 08:00 пробки в 7-9 баллов фиксируется на ш. Космонавтов: от Западного обхода до развязки с ул. Промышленной, от 6-й Ипподромной до ул. Оверятской. Есть затруднения в движении и при подъездах к ш. Космонавтов: с улиц Оверятской и Леонова

На ул. Героев Хасана транспорт движется на нескольких участках в сторону центра: в районе ТЦ «Шоколад», от ул. Усольской до ж/д переезда, от ТЦ «Чкаловский» до ул. Татищева. Есть затор в 6-7 баллов на перекрестке с ул. Чкалова.

Традиционные трудности есть при выезде из микрорайонов Вышка-1 и Вышка-2 в сторону центра.

Пробка формируется на ул. Якутской перед кольцом Соснового бора и самом кольце.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 21 апреля 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Видимость на дорогах города хорошая – около 24 км. Температура воздуха в этот час около +7 градуса, облачно. Световой день продлится до 20:46. Хорошего вам утра и безопасных дорог!

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