В Прикамье водитель грузовика умер за рулем

Спасателям сегодня, 23 апреля, пришлось извлекать тело водителя грузовика. В Кунгуре в районе улицы Степана Разина тяжелый спецавтомобиль Хендай неожиданно вильнул, съехал с дороги и уперся в ограждение из профнастила, которым зажало водительскую дверь.

Удар был несильный, но 56-летнего водителя спасатели обнаружили без признаков жизни. Возможно, ему стало плохо за рулем.

Очевидно, ответ на этот вопрос может дать медицинская экспертиза.

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