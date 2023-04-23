Пермский следователь за миллион рублей пообещал развалить уголовное дело

Фото: архив "КП".
В Перми следователь за взятку в 1 миллион рублей пообещал развалить уголовное дело его фигуранту.
Передача денег благополучно состоялась в автомобиле подследственного.
- После этого следователь создавал видимость расследования уголовного дела, изготавливал по нему процессуальные документы, - сообщили в Дзержинском суде Перми.
Как известно, у нас наказывают не только за получение, но и за дачу взятки.
Пока что судили взяткодателя. Дзержинский суд приговорил его к 3 годам условно с испытательным сроком в 2 года.
Он еще может, если захочет, обжаловать это решение в краевом суде.
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