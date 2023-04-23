В окрестностях Перми лось пытался переплыть реку и не дотянул до берега

Фото: страница ВК поисково-спасательной службы КМО.

В реке Чусовой недалеко от деревни Гари Добрянского района утонул лось. Не очень понятно, по какой причине он решил переправиться через реку неподалеку от Чусовского моста.

Вообще-то лоси неплохие пловцы, но очевидно из-за переохлаждения животное не смогло добраться до берега. Рыбаки сообщили о разыгравшейся драме спасателям. Те вытащили тело животного, но лось уже был не живой.

На странице поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа разместили фотографии, к сожалению, неудавшейся операции спасения.