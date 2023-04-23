Сборная школьников из Прикамья победила на Интеллектуальной олимпиаде Приволжья

Вот они, победители! Фото: краевой Минобр.

В Перми завершился окружной этап Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников. На площадке Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета соревновались 210 ребят из 14 регионов страны.

Наш регион представляли 15 учеников с 7 по 11 классы из пермских школ №146 и №9, гимназии №17, «Европейской школы», лицея №4, осинской школы №2 и Юго-Камской школы. По итогам состязаний наша команда заняла первое место, победив в игре «Что? Где? Когда?». Прикамские школьники также успешно проявили себя в изобретательской деятельности и программировании.

Второе место в общекомандном зачете завоевали ученики из Нижегородской области, третье – из Кировской области.