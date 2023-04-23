В Прикамье 14-летняя девочка села на квадроцикл и столкнулась с «Ладой Калиной»

Квадроцикл врезался в багажник "Лады Калины".

Вчера вечером в Кунгуре старшая сестра катала младшую на квадроцикле. В перерыве между покатушками 14-летняя сестренка, несмотря на запрет, сама вскочила за руль и покатила по дороге в частном секторе - по переулку Беркутовский. Девчушка разогналась, но не справилась с управлением - врезалась в стоявшую на обочине «Ладу Калину» и сильно ударилась о корпус автомобиля.

Очевидцы вызвали спасателей и «скорую», девочку увезли в больницу.

К счастью, на этот раз детская шалость обошлась без трагедии. Как рассказал знакомый с ситуацией источник, врачи обследовали пострадавшую, не обнаружили серьезных травм, оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили ее домой.

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