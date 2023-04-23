В Прикамье ищут 15-летнюю девушку с темными волосами до пояса

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

21 апреля в соседнем Кирове пропала 15-летняя Истелла Жукова. По некоторым данным, она могла оказаться в Пермском крае.

Узнать пропавшую девушку легко: у нее темно-каштановые волосы до пояса и характерные темные, «цыганские», глаза. Кроме того, одета она была во все черное: в длинную юбку и кожаную куртку, только на ногах белые кроссовки. Она невысокого роста – 158 сантиметров.

Ее разыскивают волонтеры пермского поискового отряда «Лиза Алерт». Они попросили распространить информацию о пропавшей. Инфорг поисков: Ксения («Ята»), тел. 8-912-733-24-18.

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