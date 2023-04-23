В Перми у пьяного водителя отобрали в пользу государства его автомобиль

Как могут наказать за пьяную езду? Оказывается, за это можно лишиться даже автомобиля – его могут признать орудием преступления.

В Перми сотрудники ДПС вечером остановили «десятку» с тюменскими номерами, чтобы проверить документы. Они сразу поняли, что водитель нетрезв.

- Освидетельствование показало превышение допустимой нормы в 6 раз, - сообщили в краевой прокуратуре.

Тюменца задержали, а автомобиль ВАЗ-21102 отправили на штрафстоянку. Больше владелец его не увидит.

- Суд приговорил виновного к 300 часам обязательных работ и лишил права управлять автомобилем на 2 года 6 месяцев, а транспортное средство, как орудие преступления, конфисковали и обратят в доход государства, - объяснили в прокуратуре.

Житель Тюмени еще может попробовать опротестовать это решение в вышестоящей инстанции, ели захочет.

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