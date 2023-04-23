В Перми на все майские праздники перекроют движение на улице Саранской

В городской администрации предупредили водителей, что в майские праздники в Свердловском районе Перми перекроют улицу возле Сквера авиаторов.

- Движение по улице Саранской в районе дома № 5Б будет временно прекращено с 1 по 10 мая, - сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства. – Это связано с прокладкой инженерных коммуникаций на этой улице. Пожалуйста, заранее планируйте пути объезда.

Заказчиком работ выступает ООО «Специализированный застройщик Яблочкова, 3», он должен расставить на дороге необходимые дорожные знаки.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65