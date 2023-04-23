В Прикамье потеплеет до +20 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На весну нынче грех жаловаться. Воскресный день обещает быть на большей территории Прикамья ясным и теплым.

В Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщают, что сегодня, 23 апреля, температура в Пермском крае будет от +13 до +18 градусов, и только по крайнему северу региона она не превысит +8 градусов.

В Перми ожидается около +16 градусов. При этом осадков не предвидится – день обещает быть ясным.

Такая же погода сохранится и в понедельник. А во вторник синоптики с вовсе прогнозируют заметное потепление. В Перми днем – до +20 градусов.

- Температура будет на 2–6 градусов выше климатической нормы, - предполагают метеорологи ПГМС.

Правда, к майским праздникам немного похолодает, но не сильно. По прогнозам Гисметео, в Перми - до +15 градусов.

При этом, начиная с сегодняшнего дня, ночных заморозков не ожидается – температура по ночам обещает быть плюсовой - за исключением горных и самых северных территорий края.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65