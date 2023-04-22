Команда Пермского края стала победителем Интеллектуальной олимпиады

Фото: permkrai.ru

В Перми подвели итоги заключительного этапа Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа (ПФО) среди школьников. В нем приняли участие 210 ребят из 14 регионов страны.

Олимпиада проводилась по пяти направлениям: «Программирование», «Решение изобретательских задач», «Робототехника», «Управление беспилотными летательными аппаратами» и «Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».

В направлении «Что? Где? Когда?» первой стала команда Пермского края, состоявшая из выпускников 146 школы Перми. Второе место заняли знатоки из Республики Татарстан, третьими стали школьники из Чувашской Республики.

В решении изобретательских задач лучшими стали школьники из Саратовской области, на втором месте – Валерия Тарасова из школы № 2 города Оса и Екатерина Ковбасюк из пермской гимназии №17.

Также команда Пермского края заняла третье место в направлении «Программирование», в нее входили ученики школы № 9 им. А. С. Пушкина.

В результате Пермский край стал лидером по командному зачету.

Победители и призеры соревнований в командном и индивидуальных зачетах получили дипломы, ценные призы и фирменные кубки за победу. Также победители и призеры всех научно-технических направлений олимпиады могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в большинство вузов округа, сообщили в министерстве образования Пермского края.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65