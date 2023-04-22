Пермский пороховой завод заплатит более 4 миллионов рублей дочери погибшей сотрудницы

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Фото: архив "КП"
1 мая прошлого года на Пермском пороховом заводе произошел пожар, в котором пострадали три человека. Одна из них, 59-летняя женщина, скончалась на месте происшествия.
По факту нарушения требований промышленной безопасности, повлекшего смерть человека, было возбуждено уголовное дело.
А на этой неделе Кировский районный суд принял решение по иску дочери погибшей, потребовавшей от завода выплатить ей недополученную матерью зарплату, компенсацию морального вреда, материальной помощи - на общую сумму около 10 миллионов рублей.
В ходе судебного заседания представитель порохового завода объявил требования завышенными, поскольку дочь погибшей совершеннолетняя, трудоспособная и на иждивении погибшей не находилась. К тому же ей была выплачена материальная помощь более 4 миллионов рублей и компенсированы расходы на похороны.
- Суд частично удовлетворил заявленные требования, взыскав с порохового завода в пользу дочери погибшей сотрудницы компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей, а также единовременное пособие в размере более двух миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе Кировского суда.
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