Пермский пороховой завод заплатит более 4 миллионов рублей дочери погибшей сотрудницы

. Фото: архив "КП"

1 мая прошлого года на Пермском пороховом заводе произошел пожар, в котором пострадали три человека. Одна из них, 59-летняя женщина, скончалась на месте происшествия.

По факту нарушения требований промышленной безопасности, повлекшего смерть человека, было возбуждено уголовное дело.

А на этой неделе Кировский районный суд принял решение по иску дочери погибшей, потребовавшей от завода выплатить ей недополученную матерью зарплату, компенсацию морального вреда, материальной помощи - на общую сумму около 10 миллионов рублей.

В ходе судебного заседания представитель порохового завода объявил требования завышенными, поскольку дочь погибшей совершеннолетняя, трудоспособная и на иждивении погибшей не находилась. К тому же ей была выплачена материальная помощь более 4 миллионов рублей и компенсированы расходы на похороны.

- Суд частично удовлетворил заявленные требования, взыскав с порохового завода в пользу дочери погибшей сотрудницы компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей, а также единовременное пособие в размере более двух миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе Кировского суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Три человека погибли в результате пожара на Пермском пороховом заводе

Еще один пострадавший находится в реанимации (подробнее)

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65