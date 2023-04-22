В Перми 13-летний подросток на самокате попал под машину

В Перми водители электросамокатов все чаще нарушают Правила дорожного движения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утром в субботу 22 апреля в Перми 13-летний подросток на электросамокате попал в ДТП. Школьник на перекрестке улиц Чкалова и Героев Хасана не стал спешиваться с самоката, а - в нарушение Правил дорожного движения - поехал на нем по пешеходному переходу. В этот момент 40-летний водитель Renault, двигавшийся по улице Героев Хасана, начал поворачивать направо, на улицу Чкалова на зеленый сигнал светофора. И, по предварительной версии, подросток врезался в автомобиль.

- В результате ДТП школьник получил травмы и был госпитализирован в больницу. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в Госавтоинспекции Перми.

Сотрудники ГИБДД отметили, что в Перми водители электросамокатов все чаще нарушают Правила дорожного движения.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65