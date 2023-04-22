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НовостиПроисшествия22 апреля 2023 10:32

Жительница Прикамья подобрала чужую кредитку и попала под суд

Ее осудили за кражу
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: архив "КП"

Новогодним подарком сочла жительница Чусового банковскую кредитную карту, которую она обнаружила утром 31 декабря 2022 года на полу зала ожидания железнодорожного вокзала.

Подобрав чужую кредитку, чусовлянка сделала несколько покупок в магазине и аптеке. Каждая покупка не превышала 1000 рублей, поэтому женщине не надо было вводить пин-код.

Но чужие деньги до добра не доводят. В отношении чусовлянки было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

- Трата денежных средств с найденной банковской карты является кражей и предусматривает уголовную ответственность, - напомнили в Чусовском городском суде. - Но с учетом смягчающих вину обстоятельств и положительной характеристики подсудимой назначено наказание в виде обязательных работ на срок четыреста часов.

Приговор вступил в законную силу.