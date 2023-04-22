Жительница Прикамья подобрала чужую кредитку и попала под суд

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Новогодним подарком сочла жительница Чусового банковскую кредитную карту, которую она обнаружила утром 31 декабря 2022 года на полу зала ожидания железнодорожного вокзала.

Подобрав чужую кредитку, чусовлянка сделала несколько покупок в магазине и аптеке. Каждая покупка не превышала 1000 рублей, поэтому женщине не надо было вводить пин-код.

Но чужие деньги до добра не доводят. В отношении чусовлянки было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

- Трата денежных средств с найденной банковской карты является кражей и предусматривает уголовную ответственность, - напомнили в Чусовском городском суде. - Но с учетом смягчающих вину обстоятельств и положительной характеристики подсудимой назначено наказание в виде обязательных работ на срок четыреста часов.

Приговор вступил в законную силу.