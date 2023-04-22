МЧС предупреждает о сильном ветре в Пермском крае

МЧС предупреждает: старайтесь не находиться вблизи деревьев, Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил, что в Прикамье в эти выходные - 22 и 23 апреля - ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 18 м/с.

- Старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними, - рекомендуют пермякам в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений.

А с 24 апреля на территорию Пермского края начнут поступать теплые воздушные массы. Возможно повышение дневной температуры до +20 градусов. Ожидаются слабые кратковременные дожди и переменная облачность.

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